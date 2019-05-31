مشاهدة مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 26 من الجزء العاشر - عائلة عصام

في الحلقة السابقة من الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، تحضر قصة عصام إلى الحارة من جديد، حيث يتبيّن أنّ إحدى زوجاته هدى الناجية من حارة الضبع حامل، وذلك بعد أن قامت الداية أم زكي بتأكيد ذلك.

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بينما تعود خيزران وابنتها صفية إلى منزل أبو فخري، الذي طلب منها ذلك من أجل حل مشكلة اغتصاب ابنه لابنة خيزران، وتأكيده لها أنه سيقوم بحل المشكلة من خلال زواج صفية من شخص آخر، بينما ترتبك عندما يتم سؤالها من قبل سكر خانم عن عائلتها.

كما يعود أبو معروف لبثّ الفتن، من خلال محاولة التأكيد لسعدو العامل في الحمّام، على أنّ العكيد أبو النار، لم يكن صادقًا بخصوص مقتل والده .

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بينما يحدث الصلح في منزل فتحي مع عمه أبو بسام بحضور وجهاء الحارة بينما يعمل شكري على تسميع ابن الزعيم، كلامًا يسيء له، حيث لا يفوّت فرصة لتحقيق ذلك، فيما يقوم شكري بالطلب من صديقه أبو غضب، بالبحث عن مسدس، من دون أن يخبره بما يريد أن يفعله به.

ويبدو أنه يريد قتل أحد شباب الحارة، وعلى الأرجح سيكون عزام ابن الزعيم، حيث كان يردد بينه و بين نفسه أنّ عزام ووالده هما سبب كل مشاكله في الحارة، فيما يقوم أبو جاسم أيمن بهنسي بالزواج من شقيقة المختار أبو رسمي.

من جهتها، أكدت الممثلة السورية ​نظلي الرواس​ أن مشاركتها في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​" كانت أشبه بمغامرة، لأن للعمل صيته سابقه وصنع الكثير من النجوم.

وقالت الرواس إن العمل بدأت بحكاية شامية ثم تشعبت الشخصيات وراحت كل واحدة بمسار مختلف، فقدمتُ شخصية "أم عزام" الجديدة والمستقلة والتي لم يتم تقديمها خلال الأجزاء التسعة الأولى.