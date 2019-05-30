برقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في جميع المحافظات عبر البوابة الإلكترونية

يكثر البحث على المواقع الإلكترونية لنتائج عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بجميع محافظات مصر ،ومن خلال الأيام الماضية ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات الجمهورية وباقي المحافظات في انتظار اعتماد النتيجة وإعلانها عبر المواقع الإلكترونية بمديرية التربية والتعليم ،نتيجة الشهادة الإعدادية هي نتيجة هامة لمعرفة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور المجموع النهائي التي حصل علية من العام الدراسي 2019 والدرجات بالتفاصيل لكي ينتقلوا بها إلى المرحلة المقبلة سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو الثانوية التمريض أو الفندقي ،ومن خلال هذا المقال نضع لكم روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني بجميع محافظات مصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني بجميع محافظات مصر

لقد ظهرت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة ومطروح وكفر الشيخ وجنوب وشمال سيناء وأسوان والسويس ودمياط وبني سويف، ويتوالى ظهور باقي النتائج تباعاً،ويمكن جميع الطلاب الانتظار في باقي المحافظات إعلن النتائج الشهادة عقب اعتمادها رسمياً من السيد محافظ المحافظ.

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درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 كل المحافظات

يبلغ المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية 280 درجة، موزعة بين الترمين الأول والثاني لكل تم 140 درجة في المواد التي تضاف للمجموع، ومجموعها في الترم الثاني فقط كالتالي:-

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

الدراسات الإجتماعية 20 درجة

مواد لا تضاف للمجموع (التربية الدينية – التربية الفنية – الحاسب الآلي)

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات

نتابع معكم لحظة بلحظة ظهور النتائج الشهادة الإعدادية 2019 عبر المحافظات التى لم يتم الإعلان عنها وبانتظار اعتماد باقي المحافظات للاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية

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