الاكثر مشاهدة اليوم - علياء كامل بملابس البحر في أحدث جلسة تصوير

نشرت المصرية ملكة جمال العرب ” علياء كامل ” Aliaa Kamel صور جديدة عبر حسابها على “إنستجرام”، من إجازتها الصيفية التي تقضيها على شاطيء دهب.

ظهرت علياء في الصور بـ “كاش مايوه” وردي.

وجمعت الصور بينها وبين أمواج البحر ورمال الشاطئ في مشهد نال إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن علياء كامل قدمت العديد من الاطلالات المميزة بعد حصولها على لقب ملكة جمال العرب، وفي تصريحات صحفية أكدت علياء، أنها قد تتجه للتمثيل خلال العام القادم، وانها في فترة اختيار بين بعض الأدوار المعروضة عليها مؤخرا، ولكنها تتروى في اختيارها حيث أول أن ظهور لها على الشاشة الصغير يجب أن يكون بإطلاله ودور مميز .