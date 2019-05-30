بث مباشر : تردد قناة دعوة الجديد لمشاهدة الحلقة الأخيرة من ارطغرل 2019

انتهت الحلقة الأخيرة من المسلسل التركي الأشهر "قيامة أرطغرل" في موسمه الخامس، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من كواليس العمل الذي استمر قرابة الأربع سنوات وحقق نجاحاً يفوق الوصف في تركيا والخارج.

وحققت الحلقة الأخيرة نسبة مشاهدة غير مسبوقة، الأمر الذي أحزن عشاق العمل ودفعهم لإطلاق هاشتاغ بعنوان "وداعاً أرطغرل"، فيما خرجت التكهنات حول النهاية، عمّا إذا كانت ستشهد موت القائد تمهيداً للموسم السادس والذي سيحمل اسم "قيامة عثمان"، أم ستكون مفتوحة.

ونجح أرطغرل خلال الحلقة في التخلص من أبرز أعدائه التتار (المغول) بالقضاء على القيادي البارز آراك بوكا والعميل الذي خان القائد المغولي المسلم برغيهان، لتتم عملية التفاهم بين الأخير وأرطغرل من أجل استكمال وحدة صفوف المسلمين أمام خطر المغول بالمنطقة.

Advertisements

وأبدى الكثيرون إعجابهم بشكل كبير بنهاية المسلسل، واعتبروها أنها من أنجح النهايات التي حصلت في المسلسلات التركية، ومعربين بنفس الوقت عن حزنهم لفراقهم المسلسل الذي اعتادوا عليه في السنوات السابقة.

وشكل المسلسل خلال السنوات الخمس السابقة حدثا محليا ودوليا، بعد أن شاهده قرابة ثلاثة مليارات إنسان في العالم، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم العربي.

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي