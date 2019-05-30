حقيقة وفاة انجلينا جولي في مستشفيات لوس أنجلوس

أصبحت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، مثيرة قلق محبيها، الذين ذعروا بعد تداول بعض المواقع العربية خبر مفارقتها الحياة العاري عن الصحة.

وكشف موقع morningledger الأمريكي ان الممثل العالمي براد بيت Brad Pitt زوج جولي استنكر تماماً كل الشائعات التي تحدثت عن وفاة شريكة حياته، معرباً في الوقت عينه عن خوفه الشديد.

وقالت الطبيبة الروسية مارينا أبلينايفا: إنّ الذين يفقدون الشهية والوزن، ينصحهم الأطباء بزيادة أوزانهم في مستشفيات خاصّة، أو تحت رقابة صارمة من جانب أطباء مختصين، لأنّ استمرار الحال كما هو عليه، يمكن أن يؤدي إلى إصابات بأمراض البنكرياس، أو معاناتهم من مشاكل في الجهاز الحركي.

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج على باب الله مع محمد الباز، صورة للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وعلقت عليها «أنجلينا، بالتأكيد هى من نساء أهل الجنة».