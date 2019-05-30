وطن ع وتر 2019 الحلقة 25 الخامسة والعشرون عبر رؤيا كوميدي - العراب تاعنا (شاهد كاملة)

نعرض إليكم متابعينا مساء هذا اليوم الخميس، مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 25 الخامسة والعشرين من خلال قناة رؤيا كوميدي الفضائية اون لاين، لنخبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين على رأسهم عماد فراجين، حيث جاءت اليوم حول فكرة جديدة وعنوان "العراب تاعنا".

الحلقة السابقة من المسلسل الكوميدي الساخر وطن ع وتر حملت عنوان "عايد سنابر"، حيث استهل الفنان عماد فراجين الحلقة بتكرار كلمته الشهيرة "تفضل أبو أحمد - تفضل أبو خليل"، وكان يرمي الكلمات على كل من يمر في الشارع المتواجد فيه.

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ودارت تفاصيل الحلقة الخامسة والعشرون حول مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر، حيث يكونوا وفق المسلسل لا يعملون أي شيء ثم يكتسبون شهرة واسعة من خلال مقطع فيديو ربما لا يكون ذي أهمية كبيرة بالنسبة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وطن ع وتر، هو مسلسل تلفزيوني ساخر، من بطولة النجم عماد فراجين والفنانه منال العوض واحمد الطيطي، حيث يتعامل مع المشاكل الأجتماعيه بشكل فكاهي وبطريقه انتقاديه هزلية وجريئة تنال رضى واعجاب الجمهور في الوطن العربي.

يشار إلى أن الحلقة الثالثة والعشرين تحدثت حول ظاهرة التحرش والمقارنة بينها حاليا وكيف كانت في الماضي، في حين جاءت السابقة لها بعنوان ابو السميع اللميع، وقبلها سريع سريع، حيث تحظى هذه الحلقات من مسلسل وطن ع وتر بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية والأردنية.