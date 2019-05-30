نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني 2019

وسط ترقب أولياء الأمور والطلاب والطلاب لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني الدور الأول مايو 2019م، فقد تم الإعلان رسمياً منذ قليل من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن اعتماد النتيجة اليوم الخميس الموافق لتاريخ 30 مايو 2019م من جانب السيد محافظ القليوبية، يتم استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي الإلكتروني للمحافظة، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية المباشر، بالإضافة إلى أسماء أوائل الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م “الدور الأول” اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2019م من جانب السيد الدكتور “علاء عبد الحليم مرزوق” محافظ القليوبية، وقد بلغت نسبة الطلاب الناجحين باختبارات نهاية العام الدراسي 85.2%.

حيث تقدم لأداء اختبارات الفصل الدراسي بالشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الجاري 89812 طالباً وطالبةً، وقد حضر منهم 88103 طالباً وطالبةً نجح منهم 75082 طالباً بنسبة مئوية بلغت 85.22%، بينما جاء نسب القسم المهني كالتالي (المتقدمين للامتحانات 5811 طالباً، حضر منهم 5178 طالباً، نجح منهم 3926 طالباً وطالبةً، النسبة المئوية 75.82%)، ويتم استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية برقم الجلوس من خلال الموقع المُخصص لعرض النتائج.

وقد تم الإيضاح من قبل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الأستاذ “طه العجلان” فيما يتعلق بنسبة اختبارات إعدادية الصم وضعاف السمع، حيث بلغت نسبتهم 90.2% والإعدادية القسم المهني 75.8%، بينما جاءت نسبة الإعدادية للمكفوفين 100%، وقد قدم السيد المحافظ التهنئة لكافة الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بعد تفوقهم، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019. Advertisements استعلام النتيجة من البوابة الرسمية للمديرية (qaliobia.gov.eg). رابط أخر (results.qalubiaedu).

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