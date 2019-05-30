شاهد: الحلقة 25 الخامسة والعشرين مسلسل بروفا - حريق في المدرسة

شهدت الحلقة 25 الخامسة والعشرين من مسلسل بروفا اندلاع حريق في حمامات المدرسة الثانوية الخاصة، ووجود طالبة عالقة داخل الحمامات، مما يثير الأمر الكثير من الذعر في صفوف الطلاب, ويشهد المسلسل تطوراً كبيراً في أحداثه ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 25 من مسلسل بروفا هنــــــــــا

تستمر ليال " ماغي بوغصن" في الحلقة 25 الخامسة والعشرين من بروفا بمعاناتها داخل السجن بعدما تم ضبط الطالبة "ايلين" في منزلها بعد هروبها من المستشفى على خلفية محاولة انتحار فاشلة قامت بها، إلا أن أحمد فهمي " ماجد" حاول مساعدتها وتعاطف معها بجلبها إلى بيته، وتم إحالتها إلى ليال.

طلبت المدرسة "سحر" في المدرسة الثانوية الخاصة من المديرة " ليلى" جدة أحمد فهمي الاستقالة من العمل، بناء على آخر الأحداث التي حصلت لها من انفصال زوجها عنها،وبعد وانعزال ابنها طالب الثانوية " يوسف" عنها، إضافة إلى كثرة المشاكل في المدرسة.

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تعود الطالبة ايلين التي حاولت الانتحار هروبا من ظلم والدها وزوجته إلى أحضان العائلة وتعاني من حالة اكتئاب شديدة عصفت بها سيما وأنها كانت السبب بدخول ماغي بوغصن " ليال" بالسجن في الحلقة 25 من بروفا.

ومن جهة أخرى، يعيش طلاب المدرسة الثانوية حالة من المشاكل غير المتناهية، كما ويقع حريق أثناء تواجد لطالبة هبة في المكان، ويبدو أنه حريق مفتعل، كما تشتد أزمة أميرة والرجل الذي يهددها بالحبوب، وينفضح أمرها بخصوص حملة التبرعات التي كانت تطمح لعملها من أجل اللاجئين.

ما زالت الطالبة هبة تتعرض للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة وخاصة زينة وأميرة إلا أن هذه المرة تنجو بعدما كانت تتواجد ليال في مكان تواجدهن وسمعت حديثهن وتنمرهن على هبة، ومن هنا أمسكت ممسكاً على الفتيات وهددتهن بالاعتذار من هبة وإلا تفضح أمرهن.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.