شاهد: الحلقة 25 الخامسة والعشرين مسلسل خمسة ونص - علاقة غرام تجمع بيان وجاد

شهدت الحلقة 25 الخامسة والعشرين من مسلسل خمسة ونص اعتراف " جاد" معتصم النهار بحبه لنادين نجيم " بيان" ويخبرها بأن لا يستطيع رؤيتها وهي بجوار قصي خولي " غمار" ويعذبها طوال الوقت وهو شاهد على تفاصيل حياتها ولا يستطيع عمل شيء، كما ويشهد المسلسل تطوراً كبيرا ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 25 مسلسل خمسة ونص هنـــــــــــا

تصفع نادين نجيم " بيان" معتصم النهار " جاد" في الحلقة 25 الخامسة والعشرين من مسلسل خمسة ونص بعد إصراره على البقاء بجانبها وهو غاضباً وصوته عالي جداً، فكان منها أن تقاطع عصبيته وتصفعه كف في محاولة منها لإسكاته وعدم فضح أمرهم وخاصة أنهم على الطريق العام، أمام عيون الناس.

وشهدت الحلقة السابقة العثور على جونيور ابن نادين نجيم "بيان" بعدما فقدته في الغابة أثناء رحلة ترفيهية إلى الجبل برفقة "سهيلة" و"جاد" معتصم النهار.

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يحاول قصي خولي في خمسة ونص التقرب من نادين نجيم ويحاول أن يبعدها عن انتخابات الحزب إلا أنها تصمم أن تبقى في السلطة ويحاول أن يخبرها بأنها يجب أن تحمل بطفل جديد إلا أنها تقاطعه وتخبره بأن محاولاته في إبعادها عن الانتخابات ستبوء بالفشل وما زالت تطمح للترشح للانتخابات.

يستمر جونيور ابن نادين نحيم وقصي خولي بالتقرب من سوزان وينادي لها "تيتا" وبعد محاولات عديدة بالتقرب منها ترضخ للأمر الواقع ويحن قلبها له وتحتضنه ويبدو أنها حنت لابنها رغيد الذي توفي في الحلقة الأولى من مسلسل خمسة ونص.

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" الذي تتصدر فيه نادين نسيب نجيم دور البطولة، برفقة قصي خولي ومعتصم النهار، يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019، كما وشاركت الفنانة "شيرين عبد الوهاب" بأغنية تتر المسلسل " يا بتفكر يا بتحس".