رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية في مصر

أعلن محافظ الدقهلية اليوم الخميس نشر امتحانات الفضل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2019 عبر بوابة فيتو برقم الجلوس، حيث بلغت نسبة النجاح الكلي 88.6% فيما وصلت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%، بحسب "فيتو".

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف أن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 99116 طالبًا وطالبة، نجح منهم 87841 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.

وأشاد الوكيل بتحقيق محافظة الدقهلية أعلى نسبة نجاح بين المحافظات المصرية بنسبة 88%، وتم تصحيح 100% من إجابات الطلاب، وتم الانتهاء من الرصد والتجميع في مركز المنصورة الرئيسي، ليتم اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية خلال ساعات قليلة.

ومن المقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة القليوبية السبت المقبل بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.