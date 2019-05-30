مسلسلات رمضان 2019 تواجه مقصلة التجاوزات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام اليوم الخميس تقريره الثاني لشهر رمضان والذي رصد فيه آلاف المخالفات في 23 مسلسلاً أبرزهم مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني.

وتضمن مسلسل زي الشمس 76 مخالفة، والذي يبث على قناة إم بي سي مصر من بينها مخالفات سب وقذف واداج ألفاظ سوقية ومتدنية واحتواء لغة العمل على ايحاءات جنسية وشرب الخمور.

كما واجه مسلسل زي الشمس ثلاثة مخالفات لعدم احترام القانون وسبعة أخرى متعلقة بكود الطفل و13 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية وتشويه صورة المرأة في المجتمع المصري.

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كما يواجه مسلسل هوجان بطولة محمد عادل امام عدداً من المخالفات بجانب مسلسل مملكة الغجر بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده الذي تضمنت حلقاته 88 لفظاً سوقياً ودونياً ومبتذلاً و3 مشاهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتان لعدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة وأهلها" و5 مخالفات لعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية، بحسب "مجلة سيدتي".

فيما يقف مسلسل قابيل أما مخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة ضمن أحداث العمل بالإضافة لعدد آخر من المخالفات التي تتراوح بين سوقية الالفاظ والايحاءات الجنسية.

ويخرج الفنان محمد رمضان من قوائم المسلسلات المخالفة منذ تأسيس لجنة الدراما يتبعه مسلسل لمس أكتاف للنجم ياسر جلال، ويليه مسلسل البرنسيسة بيسة للفنانة مي عز الدين و الزوجة 18 للنجم حسن الرداد وسوبر ميرو من بطولة إيمي سمير غانم.