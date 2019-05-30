شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة 25 - أحداث تشويقية وجذّابة

بحالة ترقب ينتظر آلاف المتابعين مسلسل كلبش 3 الحلقة 25 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، علمًا بأنه يعتبر أحد المسلسلات المصرية الشيقة التي تعتمد على الإثارة.

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ودارت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "كلبش 3 حول أحداث شيقة وجذابة منها أن سميح يطمئن جمانة ويعدها بأنها ستكون في أمان في بيت صديقه الذي وضعها فيه.

كما يقول سليم منصور للواء جلال خطاب بأن الصراع في العالم الآن على الغاز المسال وأن مصر تتعرض لمخاطر بسبب اكتشافات حقول الغاز التي تمر في أراضيها، فيما تقول الإعلامية شهيرة سليم الأنصاري أن سفرها إلى سيناء غيرها كثيرا.

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وتخبره في الحلقة 24 من مسلسل كلبش 3 أن وجهة نظرها الجديدة ستظهرها للعالم قريبا، وتطلب من سليم التوقف في كمين لإجراء حوار مع الضباط،فيما يحاول رجال أكرم صفوان من الإرهابيين تفجير الكمين الذي توقف فيه سليم الأنصاري رجاله وشهيرة في سيناء.

إلا أن سليم الأنصاري ينقذ الموقف بمساعدة من حسن أحد الرجال في شمال سيناء، ويكلف أمجد صفوان رجاله بخطف أخت ريم للانتقام منها.

وهو ما حدث فعلا فيخدعون في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل كلبش 3 أم ريم وأختها بحجة أن ريم في المستشفى وتريدهم معها فيساوم ريم ويقوم بخطف الأم والأخت.