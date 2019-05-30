“ظهور” نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الثاني “تالته اعدادي” عبر موقع...

نقدم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019،وذلك بعد ان اقتربت امتحانات منتصف العام من الانتهاء والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 8-5-2019 وسوف تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، كما توفر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خدمة الإستعلام عن نتائج امتحانات تعليم أساسي من خلال رابط رسمي ومباشر.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

تعتبر محافظة المنوفية من أكبر محافظات الجمهورية بالنسبة لأعداد طلاب الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة تقريبا، ولذلك نجد هناك اهتمام كبير داخل المحافظة بكل مؤسساتها بامتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مراكز المحافظة، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة متابعة لسير الامتحانات في الكثير من اللجان في بعض الإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من انتظام عملية الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019

سوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، وذلك بعد أن تنتهي جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع داخل الكنترولات المركزية في المحافظة، وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الأول سوف تكون متاحة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ.

إعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 ترم ثاني

لم يتبقى سوى أيام وسوف يتم إسدال الستار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الثاني حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات بكافة الإدارات التعليم التابعة للمحافظة من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال شبكة الانترنت، جدير بالذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة المنوفية قد بلغت 82.11% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام، وسوف نتابع معكم عبر هذا المقال إعلان نتيجة آخر العام فور ظهورها.

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