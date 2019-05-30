نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر 2019

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في الاقصر، نتيجة الشهادة الاعدادية في الاقصر 2019 ، حيث انتهى الطلاب منذ أيام من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 ، ليبدأ بعدها مباشرة عمليات التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة، ويواصل أعضاء الكنترول في المديرية الليل بالنهار لوضع اللمسات النهائية للنتيجة بكل سرعة ودقة .

اعتماد المحافظ لنتيجة الشهادة الاعدادية في الاقصر 2019

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019 على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها، اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2019م، بنسبة نجاح بلغت 70.3% ، حيث سجل للامتحان لهذا العام 2019/2018 عدد ١٦٧٦٩ طالبًا وطالبة، تقدم منهم بالفعل للامتحان 16141 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 11343 طالبًا وطالبة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الاقصر 2019

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم معرفة النتيجة بإدخال رقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالاقصر، بعد اعتماد المحافظ ورفعها على الموقع الالكتروني، ليظهر له درجات المواد ومجموع الدرجات والحد الأقصى للمواد والمجموع الكلي ، وذلك بالضغط على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في الاقصر 2019

تهنئة الموقع :

يهنئ أعضاء موقع نجوم مصرية جميع الطلاب الناجحين في محافظة الاقصر في الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018 ، متمنين لجميع الطلاب بدوام النجاح والتوفيق .

← إقرأ أيضاً: