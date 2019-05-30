استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني- رابط قناة...

تعد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات من أهم النتائج الدراسية التي تشغل اهتمام قطاع كبير من الشعب العراقي ووزارة التعليم العراقية، ولهذا نرصد في هذا التقرير موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 (الكردية-العربية-التركمانية-الإنكليزية)، وننشر روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية وموقع إزدهار وقناة التلغرام ، حيث أوشكت النتائج على الظهور.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019

في حالة من القلق التوتر يترقب طلاب العراق لحظة اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات، والتي من المتوقع أن يتم عرضها قبل نهاية الشهر الحالي، كما ترددت أنباء على لسان أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية، تشير إلى أن وزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي” نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الأول قد انتهت الامتحانات بها يوم 23 أكتوبر .

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات

حيث تجدر الإشارة إلى أنه يتم ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 تدريجيا وليس في آن واحد، وفي أغلب الأحوال يتم إعلان نتيجة الثالث المتوسط ببغداد ومن ثم ظهور باقي محافظات العراق :

الكرخ 1

الكرخ 2

الكرخ 3.

الرصافة 1

الرصافة 2

الرصافة 3 .

الأنبار .

ديالي.

ذى قار.

المثني.

البصرة.

النجف.

واسط.

كركوك.

كربلاء.

ميسان.

الوصل.

السلمانية .

أربيل.

روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الثالث

وزارة التربية العراقية.

صفحة وزير التربية بالفيسبوك

موقع ناجح

موقع السومرية نيوز

شبكة أخبار الناصرية

قناة التلغرام .

متابعة نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2019

من المتوقع اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2018 خلال أيام قليلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن يوم الخميس القادم سيتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2018 لهذه المدريات ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت).

كما أنه من المقرر أن يتم إعلان باقي محافظات العراق خلال بداية الأسبوع القادم.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن نسبه النجاح المادة الإسلامية اعلي من نسبه نجاح ماده اللغة ا لانجليزية.

اعلي من نسبه نجاح ماده اللغة ا اقتربت لحظة اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2018 بالعراق صباح الغد

ومن المترقب إعلان باقي نتائج الثالث المتوسط لللمحافظات الأخري خلال ساعات

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