بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، بدأت بعدها مباشرة أعمال التصحيح، ليبدأ كنترول الشهادة الاعدادية في الرصد والتجميع والمراجعة، ويواصل أعضاء الكنترول الليل بالنهار حتى يتم إظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 ، بكل سرعة ودقة متناهية حتى يأخذ كل طالب حقه كاملًا غير منقوص .

أهمية الشهادة الاعدادية للطلاب وألياء الأمور

تأتي أهمية الشهادة الاعدادية للطلاب وأولياء الأمور في أنها مفترق طرق بين التعليم الاعدادي من جهة وفرعي التعليم الثانوي من جهة بشقيه العام والفني، ويحسم الأمر في ذلك مجموع الطالب ورغبته، فإذا كان الاتجاه إلى التعليم الثانوي أصبح المجال التعليمي مفتوحًا حتى الجامعة وما بعدها، أما إذا اختصر المسافة للتعليم الفني، فأمامه المجال واسعًا لتعلم حرفة أو مهنة يخوض بها الحياة العملية .

أعتماد محافظ المنوفية لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019

اعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس الموافق 30 مايو، نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 ، بنسبة نجاح بلغت 70.32% وذلك لجميع المدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل في المحافظة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019

يتسنى لطلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019 ، بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدخال رقم الجلوس، ليظهر له نتيجة المواد والمجموع الكلي، فقط عليك الضغط على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية 2019

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