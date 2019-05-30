حسام حبيب: لن أنصف عمرو دياب أمام شيرين

أكد الفنان حسام حبيب خلال لقائه في برنامج عائشة شو عدم تدخله في الإشكاليات التي حدثت بين زوجته شيرين عبد الوهاب والفنان عمرو دياب حتى لا ينحاز لطرف دون الآخر على حسب قوله.

وقال حسام حبيب: "لم أتدخل للصلح بينه وبين شيرين لأنني لن أكون وقتها منصفا، سأكون في صف زوجتي وحبيبتي شيرين، ولن أقبل كرجل أن يتحدث عنها أي شخص بسوء حتى وإن كانت غلطانة".

واعتبر حبيب أن ما فعلته شيرين يدخل دائرة الخطأ معتبراً بأن الخطأ الأكبر كان بتسريب الحديث.

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وأكد حسام حبيب أن علاقته بعمرو دياب لا زالت جيدة، على الرغم من أنه لم يبارك له على الزواج، وسبق وأن قابله بأحد الأماكن السياحية وتعامل معه بكل حب ولطف"، بحسب "مصراوي".

وتحدث حسام حبيب عن حب زوجته شيرين لعمرو دياب وطربها بسماع أغانيه وعلمها بفارق السن بينهما وفارق الخبرات وسبقه في النجاح.

وتابع حسام: " شيرين تحب أغاني عمرو دياب حتى وإن لم تكن الستايل الخاص بها لأنها تميل للأغنيات الشرقية أكثر".