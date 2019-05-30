وصول جويس عزام الى قمة جبل ايفرست

وصلت المتسلقة العربية جويس عزام الى قمة جبل "ايفرست"أعلى جبل فى العالم، والذي يبلغ ارتفاعه نحو 8.848 مترا، لتُكمل بذلك سلسلة إنجازاتها في تسلق الجبال الشاهقة والتي بلغت، لغاية الآن، ثماني قمم من الأعلى في العالم.

وسبق للمتسلقة عزام أن وصلت إلى قمة جبل "دينالي" والذي يبلغ ارتفاعه نحو 6.194 مترا، قمة "أكونكاغا" وارتفاعه نحو 6.961 مترا، قمة كيليمانغارو" (5.895 مترا)، قمة "ماونت إلبروس" (5.642 مترا)، قمة "ماونت فينسون" (4.892 مترا)، قمة "بونكاك جايا" (4.884 مترا) وأخيرا قمة "ماونت كوسيوزكو" (2.228 مترا).وفقا ل"عرب48".

ومن الجدير ذكره أن جويس عزام شاركت متابعيها عبر صفحتها في "فيسبوك" رحلة الصعود إلى أعلى قمة "إيفرست"، حيثُ نشرت صورا وفيديوهات وخرائط توثق الرحلة التي وصفتها بالشاقة جدا، وأنها عانت كثيرا من أجل الوصول بالإضافة لتأخر موعد الوصول بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة والبرد القارس.