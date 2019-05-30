“الاستعلام عن نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة 3 أعدادي” جميع...

أعلنت العديد من محافظات مصر ظهور “نتيجة الإعدادية” برقم الجلوس للترم الثاني عام 2019، ومنها محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج واسيوط وغيرها من المحافظات، لذا سننشر لكم رابط ألاستعلام عن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” للترم الثاني عام 2019 لكل من يرغب في ألاستعلام، حيث ينتظر بشغف العديد من أولياء الأمور ظهور النتيجة لتحديد مستوي أبناءهم قبل الدخول علي المرحلة الثانوية.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” للترم الثاني برقم الجلوس 2019

يتم الدخول علي الموقع المحدد وهو موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختيار البوابة الإلكترونية لكل محافظة.

يتم اختيار المرحلة التعليمية وهي الصف الثالث الإعدادي

نقوم بإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط علي ألاستعلام، ليتم ظهور النتيجة بدرجات المواد تفصيلياً.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس عام 2019

ظهور “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس يعتبر أمر في غايه الأهمية لأولياء الأمور نظراً لأنها تعتبر الشهادة الأولي بعد إلغاء شهادة الابتدائية، وقد صرح مسئولي وزارة التربية و التعليم قرب انتهاء جميع الإدارات التعليمية من رصد وجمع الدرجات لجميع المواد الدراسية الآتية وهي اللغة الغربية، واللغة الانجليزية، والدراسات الاجتماعية، ومادة الرياضيات، ثم تقوم كل أدارة علي حده بإعلان أسماء الطلاب الأوائل، ثم عرض النتائج الأخري عبر بوابة ألاستعلام الإلكترونية السابقة، ومن يجد صعوبة في الاستعلام عن النتيجة يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالبحث له عن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي”.

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