“روابط” نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنيا آخر العام برقم الجلوس عبر موقع...

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنيا من أكثر النتائج انتظارا خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر أن يقوم محافظ المنيا “عصام البديوي” باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فور الانتهاء من إجراءات تصحيح الأوراق، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة خلال هذا الأسبوع.

هذا ويذكر أن محافظ المنيا قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 بالمحافظة للترم الأول بنسبة نجاح 71.58%، وقد تم الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي التابع للمحافظة، هذا ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

قام محافظ المنيا “محمد البديوي” باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2017/2018، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 71.58%، وأشارت التصريحات التي صدرت عن مجوعة من المصادر المطلعة، إلى وصول أعداد الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي إلى 92296، ووصل أعداد الطلاب الحاضرين للامتحان نحو 90732 طالب، في حين أن أعداد الناجحين وفقا للتصريحات قد وصلوا إلى 64951 طالب، كما وصلت نسبة النجاح بالنسبة للمكفوفين إلى 100%، وضعاف السمع إلى 94.5%، حيث كان أعداد المتقدمين 74 طالب نجح منهم 70 طالب، وتقدم 1340 طالب من القسم المهني نجح منهم نحو 935 طالب وقد سجلوا نسبة نجاح 71.6%.

موقع وزارة التربية والتعليم

هذا ويمكن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا فور ظهورها مباشرة، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، التابع لمحافظة المنيا من خلال رقم جلوس الطالب، وللاستعلام عن النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية :

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أو يمكنك كذلك ترك رقم جلوس الطالب في تعليق أسفل المقال، وسوف نوفر لكم تفاصيل النتيجة في رد على التعليق فور ظهورها مباشرة، حيث من المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة المنيا خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الاعدادي 2019

لا تزال عمليات تصحيح الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة المنيا مستمرة حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهي عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها قريبًا، لتقوم الوزارة بعدها باعتماد النتيجة من قبل المحافظ ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنيا، بحيث يمكنكم وقتها الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا يمكنكم الاستعلام عنها من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.

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