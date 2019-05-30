تراند اليوم : فيديو منى فاروق وشيماء الحاج بملابس داخلية.. وإفشاء الزواج السري لـ ياسمين الخطيب وخالد يوسف.....

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيما الحاج، وذلك بعد أيام قليلة من ظهور التسجيل الذي عرف باسم "ريكورد مازن وحسام".
ووفقًا لفيديو المتداول فإن منى وفاروق وشيماء الحاج، ظهرتا وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وعلى الرغم من أن فيديو منى فاروق وشيماء الحاج يعتبر قديم نوعًا ما، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي أعادت نشره مرة أخرى، مطالبين بمحاسبتهما قانونيا.
ويأتي فيديو شيما الحاج ومنى فاروق بعد 24 ساعة من نشر صور فاضحة لـ ياسمين الخطيب في أحضان خالد يوسف والتي اكتست بها معظم صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج والرقص بملابس داخلية، في الواقعة الاولى اعترفت ياسمين الخطيب بالزواج من المخرج السينمائي خالد يوسف، فيما سادة حالة من الغموض على الفيديو الأخير الذي انتشر كالنار في الهشيم على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب حيث يظهر نجمة مسلسل الأب الروحي ترقص بملابس شبه عارية مع المغنية شيما "سيئة السمعة" وصاحبة الكليب الإباحي "عندي ظروف" والذي تحاكم بسببه أمام القضاء المصري- بحسب وصف نشطاء التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو.
ويرصد "أهل مصر" مجموعة من فضائح طاردت النجوم خلال الساعات الاخيرة، والتي لاقت أصداء كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي:
أثارت قصة زواج ياسمين الخطيب وخالد يوسف الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الثنائي قد تكتم على إعلان زواجهما لفترة كبيرة، وهو ما جعل بعض متابعيهم يتسائل عن ما وراء كواليس علاقة ياسمين الخطيب وخالد يوسف العاطفية، خاصة وأن ياسمين الخطيب وخالد يوسف يعملان في مجالين مختلفين وقتما كانوا متزوجين، ولماذا وافقت ياسمين الخطيب على الزواج من خالد يوسف رغم زواجه من أخرى، وبعد انتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي اعترفت ياسمين الخطيب بالزواج من خالد يوسف منذ شهور، فيما جاءت تصريحات مغايرة لذلك ورفض كشف تفاصيل حياته الخاصة.
القصة الكاملة لـ زواج ياسمين الخطيب وخالد يوسف
منى فاروق وشيماء الحاج
انتشر خلال الساعات الأخيرة فيديو يجمع بين فتاتين يقال أنهما المغنية شيما والممثلة منى فاروق إحدى بطلات مسلسل "الأب الروحي" التي جسدت دور رودي العزازي، وكان الفيديو ترقصان خلاله بالملابس الداخلية.
ولم تخرج الفنانة منى فاروق بطلة "الأب الروحي" لترد على هذا الفيديو سواء كان يخصها بالفعل أم هو مفبرك ولا يخصها.
كيفين سبيسي
وتواصل القضايا التي يواجهها النجم الأمريكي كيفين سبيسي الحاصل على جائزة الأوسكار، بعد فضائحه المستمرة حول تحرشه بزملائه وزميلاته، وكان أخرها اتهام شاب لكيفين بالتحرش به في عام 2016.
غادة عبد الرازق
ومع مرور السنوات لا تنسى فضيحة الفنانة غادة عبد الرازق عندما ظهرت في بث مباشر بملابس كشفت جزء من جسدها، وهي نائمة على السرير، وبررت وقتها أنها كانت متناولة دواء اكتئاب لم يجعلها في وعيها.