تراند اليوم : فيديو منى فاروق وشيماء الحاج بملابس داخلية.. وإفشاء الزواج السري لـ ياسمين الخطيب وخالد يوسف.....

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيما الحاج، وذلك بعد أيام قليلة من ظهور التسجيل الذي عرف باسم "ريكورد مازن وحسام".

ووفقًا لفيديو المتداول فإن منى وفاروق وشيماء الحاج، ظهرتا وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعلى الرغم من أن فيديو منى فاروق وشيماء الحاج يعتبر قديم نوعًا ما، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي أعادت نشره مرة أخرى، مطالبين بمحاسبتهما قانونيا.

ويأتي فيديو شيما الحاج ومنى فاروق بعد 24 ساعة من نشر صور فاضحة لـ ياسمين الخطيب في أحضان خالد يوسف والتي اكتست بها معظم صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج والرقص بملابس داخلية، في الواقعة الاولى اعترفت ياسمين الخطيب بالزواج من المخرج السينمائي خالد يوسف، فيما سادة حالة من الغموض على الفيديو الأخير الذي انتشر كالنار في الهشيم على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب حيث يظهر نجمة مسلسل الأب الروحي ترقص بملابس شبه عارية مع المغنية شيما "سيئة السمعة" وصاحبة الكليب الإباحي "عندي ظروف" والذي تحاكم بسببه أمام القضاء المصري- بحسب وصف نشطاء التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو.