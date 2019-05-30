برنامج علا الفارس الجديد مع أو ضد على بي إن bein دراما

كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن برنامجها الجديد على قناة بي إن دراما bein دراما "مع أو ضد" وانطلاقه في أول أيام عيد الفطر والذي تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفن العربي مع المخرج اللبناني كميل طانيوس.



ونشرت الفارس الإعلان الدعائي الخاص ببرنامجها على حسابها الخاص على تويتر وكتبت:" اعود للتقديم والاعلام من جديد من خلال برنامجي مع او ضد على شاشة بي ان دراما إبتداءً من اول ايام عيد الفطر المبارك.. مشاهدة ممتعة وأتمنى أن ينال إعجابكم فقد صنعناه بحب ٍ كبير وحرفيةٍ عالية".



بدورها رحبت قناة بي إن دراما bein بالإعلامية علا الفارس وعودتها للشاشة في اول أيام عيد الفطر المبارك.



وكانت الفارس قد اعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي، بعد مضي أكثر من عام على قرار إيقافها عن العمل إثر تغريدة اعتبرت مسيئة للسعودية، بحسب "الخليج اون لاين".