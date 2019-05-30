متى موعد اول ايام عيد الفطر 2019 في الجزائر .. بوناطيرو يجيب

طبقًا للحسابات الفلكية، سوف تتم مشاهدة هلال شوال، مساء الإثنين، 3 جوان المقبل، ليكون عدد أيام شهر رمضان 2019 فلكيًا، هو 29 يومًا غير كامل العدة.

وبالتالي يكون موعد أول أيام عيد الفطر الموافق الأول من شوال، هو يوم الثلاثاء 4 جوان 2019، في السعودية والكويت والإمارات ومصر و معظم الدول العربية و الإسلامية.

وأكّد الخبير في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، لوط بوناطيرو، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 جوان 2019، وسيكون يوم الإثنين 3 جوان الموافق لـ29 رمضان على الساعة العاشرة صباحا ودقيقتين بالتوقيت العالمي.

Advertisements

ومساء نفس اليوم بعد غروب الشمس سيكون القمر ابتعد عن الشمس بما يقارب زاوية 5 درجات، وبالتالي رؤية أصغر هلال تكون ممكنة.

وكلما ذهبنا غربا الرؤية ستتضح أكثر والزاوية تكبر أكثر، وبالتالي تكون الرؤية ممكنة في البقاع المقدسة وفي الجزائر وكافة بقاع العالم.

وتابع الخبير في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، أن أول شوال سيكون يوم الثلاثاء 4 جوان وهو أول أيام عيد الفطر، وسيكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوماً فقط هذا العام.