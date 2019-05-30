متى يوم عيد الفطر بالمغرب 2019 ؟

توقع الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، وفق نتائج حسابات فلكية، أن يحل عيد الفطر بالمغرب يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل.

وقال العيساوي، في تصريح لهسبريس، إن "ذلك ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباشرة بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان، حيث ستكون رؤية هلال شهر شوال واضحة بالعين المجردة لأن الاقتران أو تولد الهلال سيحدث يوم الإثنين على الساعة 10 ودقيقتين صباحا بالتوقيت العالمي.

وأضاف العيساوي أن عيد الفطر في المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأربعاء أيضا، "إذ إن الحساب ينفي إمكانية الرؤية البصرية لهلال شهر شوال يوم الإثنين (29 رمضان بالمملكة العربية السعودية) لأنها ستكون مستحيلة حيث سيغيب القمر بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس".

ويتابع "هي مدة ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة ولأن عمر الهلال حينها يقارب 5 ساعات و40 دقيقة ولم يتجاوز 15 ساعة، فلا داعي للتقدم للشهادة برؤية الهلال والواجب أن ترد شهادة "الشويفةّ" إذا تقدموا بالشهادة "كالعادة"، لأن شهادتهم ساعتها ستكون كاذبة وباطلة، فالحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان، والظني لا يعارض القطعي فضلا عن أن يقدم عليه باتفاق أهل العلم".