تراند اليوم : كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ خيالي!

1 8 خطفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأنظار عندما خرجت بفستان باللون البرتقالي للعشاء في مطعم فاخر في لوس أنجلوس. Advertisements وفي التفاصيل، اعتمدت فستاناً برتقالياً قصيراً على شكل جلد الأفعى وتميز بفتحتين عند الخصر وربطة تحت الخصر من تصميم دار Julien MacDonald ويبلغ سعره 16 ألف دولار أميركي. وأكملت إطلالتها بحذاء الكعب العالي الشفاف من مجموعة كانيه ويست Yeezy الذي يبلغ سعره 760 دولاراً أميركياً. المصدر: LBC

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