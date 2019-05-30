“ألاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 “نتيجة...

“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 سيتم ظهورها في القريب بجميع المحافظات، حيث قال مسئول بوزارة التربية والتعليم بأن أعتماد النتيجة سيتم ظهورها نهاية الأسبوع الجاري، وصرح بأن نسبة النجاح للترم الثاني بلغت حوالي 84% لطلاب الإعدادية الذين تقدموا لجميع المواد، وبلغ عدد الطلاب الناجحين للترم الثاني 345987 طالب وطالبة، وقد صرح بأن النتيجة ستظهر من موقع وزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بكل محافظة أو يمكن الحصول علي النتيجة بالذهاب المدرسة لمعرفه الدرجات.

نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني المحدد للاستفسار عن النتيجة: وزارة التربية والتعليم.

نقوم بأدراج رقم الجلوس الخاص بكل طالب في الخانة المحددة ونضغط علي عرض النتيجة.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” جميع المحافظات ألترم الثاني 2019 وزارة التربية والتعليم

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 ظهرت بالفعل في بعض محافظات مصر مثل محافظة الجيزة والقاهرة وكفر الشيخ وستظهر باقي جميع نتائج المحافظات الأخري خلال نهاية هذا الأسبوع ، وقد قالت وزارة التربية والتعليم بأن سيتم أستلام طلبات التظلم للمواد بعد أظهار النتيجة علي الموقع الإلكتروني خلال يومان من أظهارها، ومن يجد أي صعوبة في الدخول علي الموقع يقوم بكتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنبحث له عن الدرجات، نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

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