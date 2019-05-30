برقم الجلوس أحصل على نتيجتك في الشهادة الاعدادية 2019

لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية، أعتمد مساء أمس الاربعاء الدكتور كمال شاروبيم وفي حضور الاستاذ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 بمحافظة الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 88.6%.

كيفية معرفة نتيجتك في الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2019:-

طالب محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والقائمين على العملية التعليمية بتسهيل حصول طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية على نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الأول 2019 بمحافظة الدقهلية.

هذا ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو من خلال الضغط هنا

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كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 من خلال القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بمساعدتكم بالبحث عن النتيجة.

وبعد أن أنتهي السيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية هنأ سيادته طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الدقهلية وطالبهم بالمزيد من الجهد في التعلم لتحقيق الامال والطموحات الخاصة بهم ولرفعة وطننا الغالي مصر.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية هذا العام نحو 99116 ألف طالب وطالبه

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