البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية..أعرف نتيجتك في الشهادة الإعدادية 2019

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ظهرت الآن نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2019 بعد أن أنتهي كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من كافة أعمال نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، حيث قام محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس الأربعاء باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2018/2019.

أعرف نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019:-

يمكن معرفة نتيجة إعدادية الدقهلية 2019 للترم الثاني، من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، والتي تقوم برفع نتائج الشهادة الإعدادية عليه..

ويمكن الدخول على هذا الموقع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني 2019 بالدقهلية من خلال الضغط هنا

Advertisements

أو من خلال الضغط هنا

كما أنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية الترم الثاني 2019 من خلال ترك تعليق يحمل اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نحاول جاهدين من أجل عرض نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية .

وفي ذات السياق قال الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أثناء اعتماد الأستاذ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لنتيجة إعدادية الدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لحضور امتحانات الإعدادية بالدقهلية هذا العام بلغ نحو 100 ألف و 676 طالب وطالبه، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 88.6%.

← إقرأ أيضاً: