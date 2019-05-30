الاكثر مشاهدة اليوم - من هي ياسمينا صالح التي أثارت الجدل مؤخرًا؟

أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمينا صالح وعلاقته بالوسط الفني:
- اسمها ياسمينا صالح.
- تبلغ من العمر 22 عام.
- تدرس في معهد الألسن العالي.
- تعشق الرياضة ودائما ما تنشر صوراً لها بالملابس الرياضية في صالات الجيم.
- أطلق عليها جمهورها شبيهة منى فاروق لتقارب الملامح بينهما.
- شاركت بدور صغير في مسلسل “أبواب الشك” بطولة الفنانة لقاء الخميسي وخالد سليم.
- طرحت أغنية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعنوان ” تربية أيده”.
- شاركت في فيلم “خسسني شكراً” بطولة نرمين ماهر ومدحت تيخا وإخراج وائل عبد القادر.
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