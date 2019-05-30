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الاكثر مشاهدة اليوم - من هي ياسمينا صالح التي أثارت الجدل مؤخرًا؟

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أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمينا صالح وعلاقته بالوسط الفني:

  • اسمها ياسمينا صالح.
  • تبلغ من العمر 22 عام.
  • تدرس في معهد الألسن العالي.
  • تعشق ودائما ما تنشر صوراً لها بالملابس في صالات الجيم.
  • أطلق عليها جمهورها شبيهة لتقارب الملامح بينهما.
  • شاركت بدور صغير في مسلسل “أبواب الشك” بطولة الفنانة لقاء الخميسي وخالد سليم.
  • طرحت أغنية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعنوان ” تربية أيده”.
  • شاركت في فيلم “خسسني شكراً” بطولة نرمين ماهر ومدحت تيخا وإخراج وائل عبد القادر.

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