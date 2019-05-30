'رسالة إلى صديق في غزة'..فيلم إسرائيلي ينتقد الحصار

يسرد ممثلون إسرائيليون وفلسطينيون في الفيلم القصير الواقعي "رسالة إلى صديق في غزة " للمخرج عاموس جيتاي، قصصا وشعرا بما يشمل مقالا للصحفية عميرة هاس, نُشر في صحيفة هآرتس بعنوان "كنت أنفذ فقط الأوامر: ماذا ستقول لأولادك؟".

ويوجّه الفيلم الذي عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي هذا الأسبوع، انتقادا قويا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وردها الدامي على الفلسطينيين، كما طلب من الإسرائيليين أن يحكّموا ضميرهم.

ونقلت وكالة رويترز عن جيتاي ، إن هذا المقال كتبته للإسرائيليين، تريد منهم أن يدركوا ما يحدث على بعد بضعة كيلومترات من حدودهم, حيث يوجد مليونا شخص يعيشون كما لو كانوا في قفص بغزة.

ونفى جيتاي أن الفيلم يعقد أي مقارنة بألمانيا النازية, حيث غالبا ما برر الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية أفعالهم بأنهم كانوا فقط ينفذون الأوامر

كما عرض جيتاي في البندقية فيلما طويلا اسمه "ترام واي إن جيروزاليم" (خط ترام في القدس ), والذي يتناول بشكل طريف شخصيات متنوعة تسافر معا عبر المدينة المقسمة.

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وأضاف أن اسم الفيلم كناية عما يمكن أن يكون عليه شكل العلاقة في مدينة مقسمة ومتضاربة مثل القدس، عندما تعود فيها الأمور إلى طبيعتها.

ومع عرض الأفلام، واجه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين اتهامات بالتغاضي عن معاداة السامية وهو ما ينفيه كوربين.

وقدم كوربين اعتذارا الشهر الماضي عن استضافة حفل في 2010، شبه فيه متحدث آخر السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بالسياسات النازية تجاه اليهود.

وسيتناول جيتاي أيضا وفق رويترز، أسباب معاداة السامية في فيلمه المقبل الذي تدور أحداثه في القرن السادس عشر، والذي قال إنه قد يضم ممثلة أو أكثر ممن عملن معه من قبل، وهن: ناتاليا بورتمان أو جوليت بينوش أو ليا سيدو.