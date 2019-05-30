التقاط صورة لجسم غريب في سماء ولاية أمريكية

التقط مواطن أمريكي صورة لجسم غريب، في سماء ولاية كارولينا الشمالية داخل الولايات المتحدة، عندما كان يقود سيارته باتجاه منزله برفقة زوجته.

وقال المواطن جافيون هيل، إن "الجسم الغريب عبارة عن شكل مستطيل مميز بالأضواء على الجوانب في السماء جنوبي غرب شارلوت، عندما كنت أسير بسيارتي اتجاه المنزل، في 18 أغسطس الماضي، وهو يتحدث مع زوجته ويحاول تصوير الغيوم العاصفة هناك"

وقال الأمريكي هيل، وفق موقع روسيا اليوم : "لقد شعرت بالغرابة، وقلت ما هذا؟ بدأت أحاول التقاط أكبر عدد ممكن من الصور للجسم الغريب أثناء القيادة، فيما نشر براندون كلارك، صديق هيل، صورة فوتوغرافية يدعي أنها تعود للجسم الغامض نفسه."

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فيما ترد العديد من التقاريرعن مشاهدات أجسام غريبة في ولاية كارولينا الشمالية، وتعد تجربة، هيل، الأحدث في سلسلة المشاهدات غير العادية داخل المنطقة، كما تعتبر الولاية الأمريكية موطناً لعدد من القواعد العسكرية، بما في ذلك Fort Bragg، وPope Field ومعسكر. Lejeune.

ويعتقد محللو الإنترنت أن الأجسام الطائرة غير العادية المرصودة في سماء المنطقة، هي في الواقع طائرة عسكرية تسمى "TR-3B"، يُقال إنها مركبة سرية للغاية مضادة للجاذبية الأرضية.

وقبل أسبوعين من اكتشاف هيل، التقطت صور جسم آخر ظهر فوق بحيرة نورمان، حيث سجل جايسون سوينغ مقطع فيديو، في 29 مايو، ويبدو أنه يظهر كائناً كبيراً يحوم في السماء، وصفه جايسون بأنه "مركبة فضائية.ومع ذلك، كُشف غموض هذا الجسم من قبل شركة Goodyear.