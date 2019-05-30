سعودي يستعد لدخول "غينيس" بسبب النحل

قرر مواطن سعودي متخصص في تربية النحل من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، بتغطية جسم بأكثر من 100 كغم من النحل، فيما ستكون هذه ثاني تجربة يخوضها النحال السعودي، زهير فطاني، مع موسوعة غينيس خلال عامين.

وأفادت وكالة الأناضول التركية نقلا ً عن صحيفة سبق السعودية ، بأن السعودي زهير فطاني ،"سيخوض تجربة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، عبر لبس أثقل عباءة من النحل تغطي جسم الإنسان، وسيقوم بالتجربة صباح أول يوم من شهر محرم القادم 11 سبتمبر/ أيلول من الش

وأضاف النحال فطالي، أنه "تم التنسيق مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي المسجَّل هو 63.7 كغم من النحل".

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وأوضح النحال، أنه استعد لخوض هذه التجربة، التي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر من 100 كغم من النحل لتغطية جسمه.

وكان النحال "فطاني" نجح في تجربة العام الماضي في جمع كميات كبيرة من النحل، غطت كامل جسمه؛ إلا أنه لم يتمكن من كسر الرقم المسجَّل في الموسوعة، وهو 63.7 كغم من النحل.

فيما أرجح ذلك إلى حرارة الشمس المرتفعة، وهروب ملكة النحل؛ ما جعل بقية النحل لا يتجه له بالكمية التي تجعله يكسر الرقم القياسي، رغم وقوفه ساعة ونصف الساعة؛ حيث كان من المتوقع أن تصل الكمية لـ 120 كغم من النحل في تلك.