تويتر قد تغلق حساب دونالد ترامب!

أثارت تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ينشرها على موقع توتير الجدل الواسع، لدى شركة العالمية، لتقوم بتهديده بحظر حسابه الشخصي، بعد التأكيد على أن سياستها لا تستثني أحداً بمن فيهم ترامب .

وقالت رئيسة قسم الشؤون القانونية والسياسة في توتير فيجايا غاددي، إن "هذا الأمر ليس استثناءًا شاملاً للرئيس أو لأي شخص أخر"، ويأتي ذلك بعد أن دعا النقاد مراراً وتكراراً إلى حذف حساب تويتر الخاص بدونالد ترامب بعد نشره العديد من التغريدات المثيرة للجدل.

وأفاد موقع سكاي نيوز عربية، بأن تهديدات تويتر الحالية تلميح واضح إلى إمكانية اتخاذ قرار بفرض عقوبات على رئيس الولايات المتحدة وإيقافه مؤقتًا من نشر التغريدات المسيئة.

فيما يمتلك الحساب الشخصي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 54.2 مليون متابع عبر صفحته، ويستخدمه بشكل متكرر للنيل من أعدائه المفترضين،وفي بعض الأحيان يرفع من حدة تصريحاته مثلما حصل عندما غرد العام الماضي وهدد قادة كوريا الشمالية.

ويقول نقاد للرئيس ترامب، إن "تغريدات ترامب تنتهك شروط خدمة توتير، وينبغي اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، وعلى سبيل المثال، فقد استخدام ترامب المنصة خلال الشهر الماضي للحديث حول موظفة سابقة في البيت الأبيض، مع وصفها بأنها حمقاء وكلبه، كما استخدم حسابه بشكل متكرر لتهديد العديد من الزعماء الأجانب ".

يشار إلى أن الشركة تحظر السلوك الذي يتجاوز الحدود ويتحول إلى إساءة، بما في ذلك السلوك الذي يضايق أو يخيف المستخدم ويدفعه إلى الصمت، وقد اعترف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بأنه يحصل على تنبيه على هاتفه في كل مرة يرسل فيها ترامب تغريدة، وعندما سئل سابقًا عما إذا كانت المنصة قد تفكر في إزالة حساب ترامب.