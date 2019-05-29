“اعتمدت منذ قليل “نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس...

منذ قليل اعتمد السيد المحافظ الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس،وسيتم الإعلان عن العشرة الأوائل بالمحافظة الدقهلية خلال دقاديق قليلة من جميع الأدارات التعليمية ،وذلك ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 عبر مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية اعتمدها خلال دقاديق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء ،بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة النهائية وأعمال الكنترول ،وذلك أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة في خلال الساعات القليلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية .

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية

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يقدم السيد المحافظ بتقديم التهاني للطلاب والطالبات الناجحين وكذلك العشرة الأوائل على مستوي المحافظة الدقهليلة ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2010 من خلال الضغط على الرابط

وحيث بلغت نسبة نجاح الطلاب 88.6%، وجاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1%.

وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالدقهلية، في جميع الإدارات التعليمية مثل ( إدارة طلخا، إدارة ميت غمر، إدارة بلقاس، إدارة شربين، إدارة أجا، إدارة دكرنس، إدارة المنزلة، إدارة مدينة نصر) وغيرهم.

وستكون الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ستكون متاحة خلال الساعات المقبلة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة لمعرفة النتيجة والاستعلام عنها.

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