“اعرف” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا من أكثر ما يشغل بال كل منزل في محافظة قنا، ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا نتائج امتحانات الدراسي الثاني عام 2019، ويبقى الطلاب في حالة من التوتر والقلق حتى يتم الإعلان النتيجة ولقد انتهت جميع مراكز قنا من أداء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019، وسوف تبدأ عمليات التصحيح يوم السبت 18 مايو، وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات واعتمادها من السيد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان وتوزعيها على الموقع الرسمي التابع لمحافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية2019 محافظة قنا برقم الجلوس

يظل جميع طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوترالشديد حتى يتم الإعلان عن النتيجة فهم يريدون الاطمئنان على نتيجة الجهد الذي تم بذله خلال العام الدراسي، ولذلك توفر لهم الوزارة الحصول على النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة قنا بواسطة رقم الجلوس بكل سهولة وذلك قبل ظهورها بالمدارس حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للمحافظة وادخال رقم الجلوس ثم يقوم بالضغط على زر عرض النتيجة.

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من يريد النتيجة فور ظهورها، يمكنه ترك تعليق، بالاسم، ورقم الجلوس، والمحافظة

مديرية التربية والتعليم محافظة قنا نتائج الامتحانات

انتهى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا من أداء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور صبري خالد عثمان إلى أنه قام بتفقد اللجان للتأكد من سلامة سير العملية الامتحانية، وأكد سيداته على عدم وجود أي شكاوي من قبل الطلاب وأوليا الأمور حيث جائت الامتحانات هذا العام في مستوى الطالب المتوسط وكما أنها لم تخرج عن كتاب الوزراة، وشدد سيادته على ضرورة تحرى الدقة أثناء عمليات التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان.

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