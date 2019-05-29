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الاكثر مشاهدة اليوم - سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

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نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة جديدة لها استعرضت من خلالها جسدها الرشيق وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت سما في الصورة فستان أحمر اشارت من خلالها الى ان الذي يحب منشوراتها ليبقى عندها، والذي لا يحبها ايضا دعته بالبقاء كي يحترق دمّه على حدّ تعبيرها.

سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

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سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

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سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

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نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة جديدة لها استعرضت من خلالها جسدها الرشيق وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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سما المصري تستعرض جسدها بفستان أحمر : “انا كده وهافضل كده”

Publisher Name

زينة مجازين

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زينة مجازين
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