الاكثر مشاهدة اليوم - لاميتا فرنجية بالمايوه بإطلالات بحرية ساحرة على شاطئ البحر

وتتميز لاميتا بقدرتها على ارتداء ملابس تجمع بين الأناقة والإثارة في آن واحد، وهو ما يجعلها دائمًا رمزاً للأنوثة الطاغية.

اشارة الى أن لاميتا دخلت مؤخرا عالم تصميم الأزياء، بعدما أطلقت أول مجموعة من تصاميمها في أواخر 2016، تضمنت عبايات سوداء وفساتين سهرات.