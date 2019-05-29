الاكثر مشاهدة اليوم - لاميتا فرنجية بالمايوه بإطلالات بحرية ساحرة على شاطئ البحر

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وتتميز لاميتا بقدرتها على ارتداء ملابس تجمع بين الأناقة والإثارة في آن واحد، وهو ما يجعلها دائمًا رمزاً للأنوثة الطاغية.
اشارة الى أن لاميتا دخلت مؤخرا عالم تصميم الأزياء، بعدما أطلقت أول مجموعة من تصاميمها في أواخر 2016، تضمنت عبايات سوداء وفساتين سهرات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة لاميتا فرنجية في مصر كان مشاركتها في فيلم “بنت من دار السلام”، عام 2014، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، وقام بإخراجه طوني نبيه.
شاهد صور لاميتا فرنجية بالمايوه بإطلالات بحرية ساحرة على شاطىء البحر