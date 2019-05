الاكثر مشاهدة اليوم - انجو ريحان – Anjo Rihane (السيرة الذاتية )

زينة نيوز – كانت تنظر داخل فتحات التلفاز لترى ما إذا كان هناك أشخاص صغار الحجم يعيشون فيه ، بدأت أنجو ريحان مسيرتها في التمثيل مطعمة إياها بالسياسة و النضال. و خلال مقابلة مع البودكاست جورنال كانت الممثلة الثلاثينية العمر سعيدة بالتعبير عن مشاعرها تجاه عملها و عائلتها و زوجها و دعمها للمرأة. و إليكم ما قالت.أنجو ريحان

كنت دائماً أتخيل نفسي في أماكن متعددة و أحاول أن أعيش الحالات المختلفة فألعب الأدوار و أعيش القصص دون أن أعرف أن هذا يسمى تمثيل ، قالت السيدة المتميزة بنشاط تكاد لا تتمكن الدنيا أن تحويه.

عندما كانت أنجو ريحان تعيش في الجنوب مع عائلتها كانت كافة إحتمالات الدراسة تدور حول التخصص في الأدب أو الحقوق إنطلاقاً من مبدأ تأمين لقمة العيش بالإعتماد على الوظيفة المضمونة و الضامنة لحياة الفتاة. فقد أرادت العائلة من أنجو أن تصبح مدرسة لكي تعيش بكرامتها متمتعة بالعودة باكراً إلى المنزل لتهتم بأولادها عندما تتزوج و تنجب بالإضافة إلى الراحة أثناء فصل الصيف. و لكنني كنت أحب التقليد ، و كنت أحمل ملعقة خشبية و أدّعي بأنني أقوم بمقابلات. لم تكن أنجو تريد أن ترفض طلب والدها لأنها كانت تعتبر أنها الأقرب إليه بين أخواتها الأربعة. لقد ترعرعت مع والدي الذي كنت أقضي معظم الوقت برفقته و كنت أعتبر أنني الصبي الذي لم ينجبه قط فكنت العنصر المناضل متناسية الأنوثة لفترة طويلة. فبالحقيقة ، لم يكن لدى الممثلة فساتين بل ثياب تسمح بالجلوس على الأرض أثناء المظاهرات و تحتوي على البصل و الحامض كقنابل مسيلة للدموع. كنت مقتنعة وقتها بأنه يحق لنا أن نعبّر عن رأينا ولكنني لم أعد أعتمد تلك الطريقة.فعندما وجدت أنجو أن التعبير عن الرأي غير ممكن لا بل أصبح سبباً للمضايقات لها و لزوجها اقتنعت أن “العناصر العلمانية” لا يمكنها أن تؤثر في بلد أحزابه مبنية على الطائفية وأغلب قراراته تأتي من الخارج أو أقله بتأثير من هناك. عندها توقفت عن العمل الحزبي نهائياً بعد حوالي سنتين من مقتل الرئيس الحريري. عندها انفصلت تماماً عن العمل السياسي و انتقلت إلى التأثير بفن التمثيل ، مع مجموعة من الأصدقاء ، لرفع مستوى المجتمع إلى وعي أفضل. بعد أن أنهت التحضير لتصبح مدرّسة في مدارس الدولة اللبنانية سمح والد أنجو لإبنته أن تتوجه إلى حيث تريد فقضت أربع سنوات في دراسة المسرح و بدأت بالتمثيل مع بداية السنة الأولى. و مع أنها لم تكن أعمالاً معروفة ساعدتني أن أحصل على الخبرة. و قد بدأت الممثلة بتقديم برنامج تلفزيوني سياسي في عمر العشرين سنة ، وكانت أول تجربة لها أمام الكاميرا. ثم انتقلت إلى أول مسلسل مع المخرج مروان نجار و كان “من أحلى بيوت راس بيروت”. و في الوقت نفسه كان لديها بعض المحاولات المسرحية البسيطة. كانت مسرحية “حكي نسوان” طريقي إلى المسرح و حققت من خلالها حلماً لم يكن يخطر ببالي أن أصله. كما تعرفت على الكثير من الأصدقاء. كنت دائماً أعتبر أن أي عمل يمكن أن أشارك فيه يجب أن يكون لديه رسالة واضحة و من عمل قمت به و كان اسمه “رصاصة بلا صوت”. و مع الوقت وجدت أنجو أن كل أنواع التمثيل لها أهداف. فبعد أن كانت تخاف أن تصطبغ بصبغة الكوميديا فتحرم نفسها من الأعمال الدرامية اقتنعت أن تشارك في “ما في متلو”. بعد أن مثلت في في فيلم “هلأ لوين” لنادين لبكي ، تعمل أنجو على تصوير مسلسل حالياً بإسم “غزل البنات” تدور قصته حول أربع فتيات لكل واحدة منهن شخصيتها. كما أنها يوف تشارك في فيلم من إخراج هشام البزري و من إنتاج أميركي يدور حول بيروت. لا تقبل أنجو أن تحلم بأحلام صغيرة ، فهي تعتبر أنه عندما نضع الأحلام الكبيرة أمام أعيننا قد لا نصلها و لكن سوف نصل إلى ما هو قبل ذلك بقليل و يكون ذلك مهماً جداً. لقد أتينا إلى هذه الدنيا لنترك أثراً و نكون سعداء ، و كل يوم له مقدار من الفرح فإما أن نحصل عليه أو نخسره. تعتبر أنجو أن من أهم ما قامت به كان زواجها من مدبر التصوير فادي قاسم الذي تحبه كثيراً. و ختمت ريحانة التمثيل قائلة : أهم ما قمت به في حياتي كان أنني اخترت هذا الإنسان شريكاً لي. بإمكانكم رؤية أنجو ريحان في مقطع من “ما في متلو” أدناه

Anjo was born in Kafarsir, south of Lebanon. As a young student, she became involved and active in human rights through man y Lebanese organizations (red cross).

At the age of eighteen, she moved to Beirut and first she attended the

pedagogic school and graduated in visual Arts.

Since 2000, Anjo became a drama and Visual arts teacher.

After a while, Anjo started looking forward to become an actress; bringing all her talents, emotions and ambitions to the stage, TV and film. And for achieving her goal, Anjo attended the Drama and Theater faculty in the Lebanese University ( Institute of Fine Arts). After getting her diploma, she had the chance to assist on several related seminars and workshops.

In 2005 she became a professional actress. She played many roles on

several Lebanese drama series, plays and featured films.

Also she had an experience as a presenter in some TV talk shows.

Highlights of her artistic career:

Movies

2011 Actress in Halaa La Wen?, feature film by Nadine Labaky

2010 Actress in Marra ukhra, Syrian feature film by Jude Saiid

2009 Actress in Charbel, feature film by Nabil Lebbos

2006 Co-writer in Taht el assef, feature film by Filip Araktinji

TV Series

2011 Actress in Mafi Metlu, a comedy tv show by Nasser Fakih

2011 Actress in CHahroura, a tv series by Ahmad CHafik

2011Actress in La yumal, a comedy tv show by Nasser Fakih

2009 Actress in Khedna bhelmak, Sitcom by Nasser Fakih

2008 Actress in Majnoun Leila, a tv series by Samir Habchi

2008 Actress in Khadimat el Kasser, a tv series by Liliane Bustany

TV Program

2008 TV presenter for Layli layltak, a TV talkshow on LBC.

2002 tv presenter for Kalamon, a tv talk show on ZEIN TV

Theater

2006-2008 Performer in Haki Neswan, a play by Lina Khoury

2006 Performer in Sayida hurra mustakillah, a play by Rana Najjar



