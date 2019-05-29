الاكثر مشاهدة اليوم - فاطمة صفا ويكيبيديا وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

فاطمة صفا .. ممثلة و اعلامية لبنانية مقيمة فى مصر

فاطمة صفا ويكيبيديا

ممثلة لبنانية دخلت الفن مصادفة بداية حياتة الفنية ويوم شاركت المخرجة نادين لبكي في فيلم سكر بنات انتقلت الي مصر شاركت المخرج خالد يوسف ومشاركته في فيلم كف القمر التي تعد خطوتي الأولى في السينما المصرية شاركت مسلسل كاريوكا دور مطربة صباح مسلسل “زي الورد غيره

حوار مع الفنانة فاطة صفا تتحدث عن سيرتها الذاتية

* دخلت الفن مصادفة ثم احترفته بنجاح . هل حققت حلماً بذلك؟

– في بداية مشواري ويوم شاركت المخرجة نادين لبكي في فيلم سكر بنات لم يكن لدي طموح احتراف التمثيل كنت أعتقد أن الأمر يقتصر على مشاركتي ليس أكثر، إنما بعد نجاح العمل الذي برزت فيه صارت تأتيني عروض لأعمال أخرى، فشعرت أن الفن اختارني واستدرجني إلى عالم التمثيل، شعرت بالسعادة كوني لا أقل شأناً عن الممثلات القادرات على لعب مختلف الأدوار وهذا ما صرت أطمح إليه .

* بعد ذلك تعاملت مع المخرج المصري خالد يوسف، كيف وجدتِ العمل معه؟

– أنا معجبة جداً بأعمال خالد ومشاركته في فيلم كف القمر التي تعد خطوتي الأولى في السينما المصرية إيمان المخرج بي جعلني أدرك أنه ستكون لي انطلاقة حقيقية في هذه السينما .

* كيف أتقنتِ اللهجة المصرية؟

– تدربت مراراً وتكراراً حتى بات المخرج راضياً تماماً عن لهجتي، والحمد الله أنني حظيت باعجاب الجمهور والنقاد الفنانيين في مصر .

* أفلام المخرج خالد يوسف تتسم بالجرأة هل توافقين على أداء دور جزئي أم أن لديك حدوداً؟

– أخالفك الرأي، المخرج خالد يوسف يقدم الجرأة الواقعية وليس الجرأة المبتذلة أو التجارية، بالنسبة لي أقبل المشهد الذي يفرضه الدور، أما الابتذال فأرفضه بالمطلق .

* بعد مسلسل سياريو باشرت تصوير تحية كاريوكا ماذا عنه؟ –

رشحت لمسلسل كاريوكا عبر مجموعة من الأصدقاء اللبنانيين المقيمين في مصر، وذلك بعد مشاركتي في كف القمر وتعاملي مع المخرج خالد يوسف الذي وفر لي الكثير من الفرص نظراً لشهادته بي، ومن خلاله، تعرفت إلى المنتج محمود شميس، فعرض عليّ دور الفنانة صباح التي خانت صديقتها تحية مع زوجها وباشرت تصوير مشاهدي مقبل ثورة 25 يناير وحرصت على لعب دور الصبوحة التي أعشقها جيداً ثم تعطلت دورة الحياة الفنية في مصر، وقريباً نتابع التصوير مع النجوم وفاء عامر، وعزت أبو عوف، وباسم ياخور وسوسن بدر .

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* لديك تجربة زواج فاشل من سياسي وهو نائب في البرلمان اللبناني، وتجربة أخرى من عربي وهو طيار . هل نجاحك الفني هو سبب فشلك في الزواج؟

– عندما شاركت في سكر بنات كنتُ مطلقة ومنتهية من زواجي الأول، أما زواجي من الطيار فتم خلال انشغالي بالسفر مع فريق عمل سكر بنات الذي وصل إلى كان وهوليوود، ولم يكن هذا الزواج مبنياً على المصالح بل على المودة والاحترام، بالتأكيد لا علاقة لاحترافي التمثيل في خياراتي العاطفية وارتباطي بالرجل المناسب، بل إنها مسألة حظ .

* وما أحلامك؟

– طبعاً أطمح إلى النجومية وأعشق الشهرة والوقوف إلى جانب كبار النجوم، كذلك أحلم بمستقبل مشرق لابني وأتمنى الخير الدائم لعائلتي . والابتعاد قدر الإمكان عن الشائعات والثرثرة .المصدر

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