الاكثر مشاهدة اليوم - اللواط في مصر فوق مسجد وعلى الاذان (الدبر ب11 دولار و الفرج ب3)

تم القبض في مصر على شبكه للدعارة والفسق من راغبى متعه الشذوذ الجنسي والذى ذاع صيتهم على فيس بوك حيث حصر اجمالي من ارتاد هذا الوكر ب 213 شخص بين مصري و خليجي وهي شقة بنطاق قسم شرطة أول طنطا حيث شعر الأهالى بتردد أشخاص كثر من اصحاب العقلان وكذلك شباب مصري على الشقة بينهم فتيات مع سماع اصوات جنسيه مبالغ بها على مدار اليوم حتى تكشفت الحقيقة وتبين أنهم شبكه كبيرة أسسها شاب مصري عشرينى شاذ جنسيا.

تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات الأجهزة الأمنية حول هذه الشبكة المصريه حيث قام المتهم الرئيسى ويدعى محمد محمد أحمد 20 سنة عاطل عن العمل مقيم أول طريق شوبر أول طنطا بإدارة مسكنه الذى يعلو أحد المساجد فى الأعمال المنافية للآداب وجلب الساقطات المصريات والرجال لممارسة الدعارة و الجنس وقيامه باستقطاب الذكور المصريين الشواذ جنسيا مقابل أجر مادى وذلك من اجل من يرغب باللواط بدلا من الزنا من الخلايجه و المصريين .

لم يردع المتهم المصري الشاذ جنسيا حرمة المسجد لان في مصر يفصل الدين عن الحياه و تشتهر بالمقوله (ساعه للرب و ساعه للدبر) و هي مقوله ترددها عاهرات مصر عندما يتم و عضهن من قبل الزبون بعد ان ينتهي من الزنا وكان يسكن أعلى المسجد وصوت الآذان الذى يرتفع مع كل صلاة ومارس اللواط مع غيره من الشباب المصريين الذين يمارسون اللواط على اصوات الاذان بشكل يومي ومع سؤاله هل تتوقفون عن الجنس اثناء الصلاه فاجاب بالطبع لا فاليوم كله صلاه.

و كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن أن المتهم لديه الرغبة فى ممارسة الشذوذ الجنسى مع آخرين بعدما يقوم باستقطابهم عن طريق صفحة قام بإنشائها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حيث يقوم بوضع الميكياج والتشبه بالنساء ويروج لنفسه لراغبى ممارسة الشذوذ الجنسى معه مقابل 200 جنيه فى الساعة الواحده من اللواط عليه اي بقيمه 11 دولار فقط لا غير ولم يكتفي المتهم بذلك بل أدار شقته أيضا لممارسة الدعارة والاتفاق مع ساقطتين مصريتين على ممارسة الجنس بالشقة واستقطاب الشباب المصري الراغب بالمتعه الحرام لممارسة اللواط عليه مقابل 200 جنيه فقط اي 11 دولار وهو مبلغ لا بأس به في مصر فالعاهره المصريه اجرتها 50 جنيها اي 3 دولار فقط فلك ان تتخيل الحفلات الجنسيه الضخمة التي يقوم بها الخلايجه مقابل 1000 دولار.

وقال المتهم فى التحقيقات إنه لجأ لممارسة الشذوذ الجنسى وإدارة مسكنه لممارسة الدعارة من أجل المتعة وإشباع رغباته الجنسية والحصول على المال ايضا موضحًا أنه قام بإنشاء صفحة خاصة به على “فيس بوك” وقام بنشر صورا له بالميكياج ونشر صور لفتيات مصريات عاريات عليها والترويج لممارسة الشذوذ الجنسى معه وقد استقطاب الكثير من المصريين الذين يرغبون فى ممارسة الدعارة او الشذوذ الجنسي معه ولم يهتموا لوجود مسجد من عدمه.

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أنه نجح فى استقطاب عدد كبير من الشباب المصري والساقطات المصريات له وإحضارهم إلى شقته بأول طريق شوبر دائرة قسم أول طنطا والتى تعلو أحد المساجد لممارسة الأعمال الجنسيه المنافية للآداب مؤكدًا على أنه وضع تسعيره 200 جنيه لممارسة الشذوذ والدعارة معه ومع الساقطات مشددًا على أن الأمور كانت تسير بصوره طبيعية ولم يتوقع ذات يوم أن يسقط فى قبضة المباحث ويفتضح أمره ومؤكد ان هناك شقق اخرى كثيره جدا تعمل عمله.

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و كانت معلومات قد توفرت لرئيس قسم حماية الآداب بقيام محمد محمد أحمد 20 سنة عاطل مصري مقيم أول طريق شوبر أول طنطا بإدارة مسكنه الذى يعلو أحد المساجد فى الأعمال المنافية للأداب وجلب النسوة الساقطات والرجال المصريين لممارسة الدعارة والمتعة الحرام فوق المسجد وقيامه باستقطاب الرجال الشواذ جنسيا مقابل أجر مادى.

و تم استهداف الشقة وضبط المتحرى عنه وبحوزته 200جنيه وبصحبته كل من هبة سعيد محمد إبراهيم 31سنة بدون عمل و “سمر” 28سنة سبق اتهامها فى قضيتى قتل وتزوير و رامى طلعت عبد الله أبو يوسف 24سنة و خالد أحمد الدسوقى عبد الحافظ 23سنة حاصل على دبلوم صناعة و امين صالح امين محمد 17سنة عامل وهم في حاله ممارسه جنسيه فاجره وتم انزالهم وهم عراه متشحين بقطعه من القماش وهم في حاله هياج جنسي.

وبمواجهتهم اعترفوا بذلك وأضاف المتهم محمد عبد النبى محمد أن المبلغ المضبوط من متحصلات إدارة مسكنه فى الدعارة وقيامه باستقطاب الشواذ جنسيا المصريين تحرر المحضر 24933 جنح قسم أول طنطا وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. #كشفاسرارليست_للجميع

ووجب التنويه الى ان القاهره في هذه الايام هي اكبر ماخور و مبغى يستقطب مواطنين من الخليج للسياحه الجنسيه واذا تم القبض على الخليجي مع مصري يحبس المصري وتم الافراج عن الخليجي بعد ان يتعهد بعدم ممارسه الفجور مره اخرى في مصر .

الشعب المصري شعب متدين بطبعه حيث تم حصر 13 الف حساب مصري على فيس بوك مستعدون اصحابها لممارسه الشذوذ الجنسي وكل حسب نوعه و ثمنه ولا يزيد الثمن عن 30 دولار ابدا اما العاهرات من النساء فلا يزيد ثمنهن عن 20 دولار.

صوره للمتهمين في الجهه اليمنى الذي يرتدي اللون الازرق احد الشذوذ وهو يعاني من هياج جنسي بسبب دواء التنشيط و الذي بجانبه و الذي باقصى اليسار هؤلاء الثلاثه يقومون بدور الرجل في هذه العمليه الجنسيه اما من في الوسط فهم عاهرتين و داعر يقومون بدور النساء