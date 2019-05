الاكثر مشاهدة اليوم - ريهام حجاج ويكيبيديا

ولدت الفنانة الشابة ريهام حجاج في مدينة ميلانو، إيطاليا لأبويين مصريين.

عاشت معظم حياتها في ايطاليا وتخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق.

أول أعمالها كان فيلم “سفاري” مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل “أزمة سكر” مع أحمد عيد وحنان مطاوع ومن إخراج أحمد البدري.

عام 2012 لعبت دور الفنانة الراحلة سامية جمال في مسلسل “كاريوكا” مع وفاء عامر وعزت أبو عوف ومن إخراج عمر الشيخ وشاركت في مسلسل “شربات لوز” مع الفنانة يسرا وسمير غانم ومن إخراج خالد مرعي ومسلسل “رقم مجهول” مع يوسف الشريف وشيري عادل ومن إخراج أحمد نادر جلال.

في نفس العام، شاركت في فيلم “بعد الطوفان” والذي لم يتم عرضه في مصر إنما عرض في العديد من المهرجانات الخارجية ونالت على دورها فيه جائزة من مهرجان مراكش.

Bio

تمثيل

تمثيل (22 عمل)

1. كرم الكينج

فيلم 2015

2. سوء تفاهم

فيلم 2015

3. يوم مالوش لازمة

فيلم 2015

مها

4. نصيبي وقسمتك

مسلسل 2015

(تحت الأعداد)

5. الكبريت الأحمر

مسلسل 2015

(لم يعرض بعد)

6. واحد صعيدي

فيلم 2014

7. سجن النسا

مسلسل 2014

نوارة

8. السيدة الأولى

مسلسل 2014

منه ابنه مريم (غاده عبد الرازق)

9. أحلى أيام (ج 2)

مسلسل 2014

(تحت الأعداد)

10. الحكر

مسلسل 2014

11. هبة رجل الغراب

مسلسل 2014

فريدة

12. حد سكين

مسلسل 2014

13. جريمة قتل

مسلسل 2014

(تحت الأعداد)

14. نقطة ضعف

مسلسل 2013

15. أحلى أيام

سيت كوم 2013

رشا

16. اسم مؤقت

مسلسل 2013

بنت صبري

17. وبعد الطوفان

فيلم 2012

أية

18. رقم مجهول

مسلسل 2012

19. كاريوكا

مسلسل 2012

سامية جمال

20. شربات لوز

مسلسل 2012

21. سفاري

فيلم 2010

22. أزمة سكر

مسلسل 2010

جائزة افضل ممثلة شابة عام 2013 فى مهرجان القنوات الفضائية العربية

Female

I’am a libra, graduaed from the faculty of Media in Italy and I work as marketing manager. I was born in Milan and I lived my whole life in Italy.

نالت الفنانة ريهام حجاج على دورها بفيلم بعد الطوفان جائزة من مهرجان مراكش