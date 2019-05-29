الاكثر مشاهدة اليوم - ريهام حجاج ويكيبيديا

عاشت معظم حياتها في ايطاليا وتخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق.
أول أعمالها كان فيلم “سفاري” مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل “أزمة سكر” مع أحمد عيد وحنان مطاوع ومن إخراج أحمد البدري.
عام 2012 لعبت دور الفنانة الراحلة سامية جمال في مسلسل “كاريوكا” مع وفاء عامر وعزت أبو عوف ومن إخراج عمر الشيخ وشاركت في مسلسل “شربات لوز” مع الفنانة يسرا وسمير غانم ومن إخراج خالد مرعي ومسلسل “رقم مجهول” مع يوسف الشريف وشيري عادل ومن إخراج أحمد نادر جلال.
في نفس العام، شاركت في فيلم “بعد الطوفان” والذي لم يتم عرضه في مصر إنما عرض في العديد من المهرجانات الخارجية ونالت على دورها فيه جائزة من مهرجان مراكش.
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Bio
تمثيل
تمثيل (22 عمل)
1. كرم الكينج
فيلم 2015
2. سوء تفاهم
فيلم 2015
3. يوم مالوش لازمة
فيلم 2015
مها
4. نصيبي وقسمتك
مسلسل 2015
(تحت الأعداد)
5. الكبريت الأحمر
مسلسل 2015
(لم يعرض بعد)
6. واحد صعيدي
فيلم 2014
7. سجن النسا
مسلسل 2014
نوارة
8. السيدة الأولى
مسلسل 2014
منه ابنه مريم (غاده عبد الرازق)
9. أحلى أيام (ج 2)
مسلسل 2014
(تحت الأعداد)
10. الحكر
مسلسل 2014
11. هبة رجل الغراب
مسلسل 2014
فريدة
12. حد سكين
مسلسل 2014
13. جريمة قتل
مسلسل 2014
(تحت الأعداد)
14. نقطة ضعف
مسلسل 2013
15. أحلى أيام
سيت كوم 2013
رشا
16. اسم مؤقت
مسلسل 2013
بنت صبري
17. وبعد الطوفان
فيلم 2012
أية
18. رقم مجهول
مسلسل 2012
19. كاريوكا
مسلسل 2012
سامية جمال
20. شربات لوز
مسلسل 2012
21. سفاري
فيلم 2010
22. أزمة سكر
مسلسل 2010
Awards
جائزة افضل ممثلة شابة عام 2013 فى مهرجان القنوات الفضائية العربية
Gender
Female
Personal Information
I’am a libra, graduaed from the faculty of Media in Italy and I work as marketing manager. I was born in Milan and I lived my whole life in Italy.
ولدت الفنانة الشابة ريهام حجاج في مدينة ميلانو، إيطاليا لأبويين مصريين.
عاشت معظم حياتها في ايطاليا وتخرجت من كلية الإعلام. عملت لفترة في مجال التسويق.
أول أعمالها كان فيلم “سفاري” مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010. في نفس العام شاركت في مسلسل “أزمة سكر” مع أحمد عيد وحنان مطاوع ومن إخراج أحمد البدري.
عام 2012 لعبت دور الفنانة الراحلة سامية جمال في مسلسل “كاريوكا” مع وفاء عامر وعزت أبو عوف ومن إخراج عمر الشيخ وشاركت في مسلسل “شربات لوز” مع الفنانة يسرا وسمير غانم ومن إخراج خالد مرعي ومسلسل “رقم مجهول” مع يوسف الشريف وشيري عادل ومن إخراج أحمد نادر جلال.
في نفس العام، شاركت في فيلم “بعد الطوفان” والذي لم يتم عرضه في مصر إنما عرض في العديد من المهرجانات الخارجية ونالت على دورها فيه جائزة من مهرجان مراكش.
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Personal Interests
نالت الفنانة ريهام حجاج على دورها بفيلم بعد الطوفان جائزة من مهرجان مراكش