شاهد: الحلقة 24 الرابعة والعشرون من مسلسل مقامات العشق _ كاملة بجودة عالية

تنطلق الحلقة 24الرابعة والعشرون من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

الحلقة 24 الرابعة والعشرون مسلسل مقامات العشق 2019

في الحلقات السابقة يواصل الشيخ حامد "مصطفى الخاني" محاولاته لدفن الري الديني الأوسط بين مسلمي مكة ويجمع حوله مجموعة من أنصاره السابقين بجانب عدد من طالبي العلم الجدد.

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وست الحسن "نسرين طافش" تشعر بخطر الشيخ حامد على محي الدين بن عربي "لجين إسماعيل" وتشجع الأخير على التدوين ونشر العلم بالرأي الصحيح والبرهان.

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.