مشاهدة الحلقة 24 الرابعة والعشرون من مسلسل حضن الشوك _ كشف الحقيقة

تنطلق الحلقة 24 الرابعة والعشرون من مسلسل حضن الشوك تكشف عن ذلك على شاشة قناة روتانا خليجية مع أبرز نجوم الخليج.

لمشاهد الحلقة 24 الرابعة والعشرون من مسلسل حضن الشوك اضغط هنا

في الحلقة السابقة تبدأ تهاني بكشف حقيقة نسب مناير " ليلى عبد الله" وتخبر والدها إبراهيم ويستعدان خلال الحلقة الجديدة لإخبار فاطمة "الهام الفضالة".

ويستعد يوسف لخطبة مناير بالرغم من محاولات زوجة والدها مريم "عبير أحمد" من تزويجها وشكوتها لوالدها مساعد "إبراهيم الحربي"، وتطلب من مساعد تسجيل املاكه باسمها وباسم ابنتها هيفاء "نور الغندور".

Advertisements

كيف ستقدم تهاني الخبر لوالدتها فاطمة؟ وهل تصدق مناير الحقيق؟ الحلقة 24 الرابعة والعشرون من حضن الشوك تكشف تفاصيل جديدة.

تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.الحلقة 24 ح