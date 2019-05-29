شاهد مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 25 من الجزء العاشر - حفل الصلح

في الحلقة السابقة من الجزء العاشر لـ مسلسل باب الحارة بنسخته الثانية، يجتمع رجال الحارة ويتم الصلح بين أبو بسام وابن أخيه فتحي طارق مرعشلي ، وذلك بعد الاتفاق على تقاسم الميراث بينهما بما يرضي الطرفين.

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كما يخرج شكري وسعدو من السجن، بعد تعهدهما بعدم التعرض للعكيد أبو النار والعكيد راتب، لتنتهي معها قصة ثأر سعدو لوالده، والتي لفّقها له أبو معروف، انتقامًا من أبو النار، حيث يؤكد الجميع أنّ مقتل والده جاء على يد حديد شقيق الإدعشري، وأن أبو النار لا علاقة له بذلك.

كما توافق أم منصور على خطوبة ابنتها لبسام ابن الزعيم، فيما يقوم شكري وعلى الرغم من تنبيه والده أبو فكري له بعدم القيام بأيّ مشاكل بالحارة، بالإساءة لـ محجوب رامز الأسود، بالإضافة لبسام ووالده، ولكن تنتهي المشكلة بسرعة، بسبب منع بسام لمحجوب من الرد على شكري.

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بينما يقوم ابو صطيف صاحب القهوة، بتوبيخ يحيى ابن العكيد أبو النار، عندما يجده يمشي بالقرب من منزله ويقف عند باب بيته، ويحذره من فعل ذلك مرة أخرى، فيما يقوم بسؤال أبو سليم عن والده وعن سمعته، ويسأل ابنته إن كان أحد يزعجها أو يضايقها.

كما تتفاعل قصة الحب بين العكيد راتب وبين ليلى، ونجد أنها تعلقت به، فيما تلجأ خيزران إلى منزل ليلى بعد مغادرتها لمنزل أبو فخري إثر قيام ابنه بالاعتداء على ابنتها.

وتروي القصة للصيدلانية ليلى التي تطلب منها الضغط على أبو فخري، من أجل إيجاد حل، وبالوقت نفسه، فإنّ خيزران تتخوف من كون ليلى قد افتتحت صيدليتها في حارة الصالحية، وهي حارتها التي هربت منها، ومازال شقيقها محجوب يبحث عنها من أجل قتلها .