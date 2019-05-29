شاهد برومو مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 25 - المعركة الحاسمة

يُطلق ابن السعيد الذي يعمل لصالح غازي شيخ الجبل سراح تجار السلاح الشاميين، في الحلقة 25 مسلسل الهيبة الحصاد الجزء 3 الثالث، دون أن يأخذوا شيء من البضاعة التي استولى عليها رجال غازي، وتأتي كل هذه الأحداث ضمن مسلسلات رمضان 2019.

وفي مسلسل الهيبة الحلقة 25 بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور) التي تابعته وكالة سوا الإخبارية، يصل التجار وعليهم آثار التعذيب إلى مستودع جبل شيخ والجبل طالبين للمساعدة، ولا يكن لدى جبل أي قرار يفعله حنى لا ينشب صدام بينه وبين عمه غازي.

ويحمل مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 25، أحداث عدم استقبال عائلة غازي شيخ الجبل وزوجته لابنهم شاهين وزوجته منى بالطريقة المُرحب بها.

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وتعرض الحلقة 25 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة من تأليف باسم السلكا واخراج سامر برقاوي، وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية السورية واللبنانية، أبرزهم النجم تيم حسن والفنان سيرين عبد النور.

وتعرض وكالة سوا لجمهوها كل ليلة حلقة من مسلسل الهيبة الحصاد من خلال الضغط على الرابط آعلاه.