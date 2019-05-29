شاهد: الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل بروفا كاملة HD – ليال تدخل السجن

ألقت الشرطة القبض على ليال "ماغي بوغصن في الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل بروفا بعد ضبط طالبة الثانوية العامة "ايلين" في بيتها، بعدما فرت هاربة من المستشفى بعد عملية انتحار قامت بها للتخلص من عذاباتها مع عائلتها، ويشهد المسلسل في حلقاته النهائية ضمن مسلسلات رمضان 2019 تطوراً كبيراً.

الحلقة 24 من مسلسل بروفا هنا

تحاول ليال في الحلقة 24 الرابعة والعشرين من بروفا تخليص نفسها من المكوث بالسجن، كما وتعيش حالة من الاكتئاب الحاد، وخاصة أنها نصحت "ايلين" الكثير من المرات للعودة إلى بيتها واللجوء إلى والدتها بعيداً عن والدها وزوجته التي تعنفها دائماً وتحاسبها على وجباتها كونها تعاني من السمنة المفرطة.

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ومن جهة أخرى، يعيش طلاب المدرسة الثانوية حالة من المشاكل غير المتناهية، كما ويقع حريق أثناء تواجد لطالبة هبة في المكان، ويبدو أنه حريق مفتعل، كما تشتد أزمة أميرة والرجل الذي يهددها بالحبوب، وينفضح أمرها بخصوص حملة التبرعات التي كانت تطمح لعملها من أجل اللاجئين.



ما زالت الطالبة هبة تتعرض للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة وخاصة زينة وأميرة إلا أن هذه المرة تنجو بعدما كانت تتواجد ليال في مكان تواجدهن وسمعت حديثهن وتنمرهن على هبة، ومن هنا أمسكت ممسكاً على الفتيات وهددتهن بالاعتذار من هبة وإلا تفضح أمرهن.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.