وطن ع وتر 2019 الحلقة 24 الرابعة والعشرين - عايد سنابر (شاهد)

نعرض لكم في هذا المساء، وطن ع وتر 2019 الحلقة 24 الرابعة والعشرون عبر قناة رؤيا كوميدي مباشر اون لاين، حيث قدم الفنان عماد فراجين وزملائه حلقة بعنوان واسم جديد ضمن المسلسل الذي يبث في شهر رمضان المبارك.

وحملت الحلقة الماضية أي الثالثة والعشرين من وطن ع وتر، اسم "التحرش"، حيث دارت أحداثها حول تطبيق القوانين على التحرش ضد النساء في البلاد، بصورة كوميدية ساخرة، فيما حصدت أكثر من 340 ألف مشاهدة خلال يوم واحد أي أقل من 24 ساعة.

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وقام أحد الممثلين بدور رئيس البلدية الذي يحارب المتحرشين بالفتيات، ثم يكتشف عماد فراجين الذي يقوم بدور ضابط شرطة الرمانة هذه اللعبة، عبر حيلة ذكية ثم يكتشفه، ويضعه داخل السجن، بفعل القوانين الجديدة التي تمنع التحرش.

ثم يظهر الضابط عماد فراجين وزميله داخل إحدى غرف التحقيق مع مجموعة من الشبان المتحرشين، حيث يكون لكل زنزانة اسم، قبل أن تنتهي بطلبه من الإدارة العامة للشرطة بإلغاء القرار والقوانين ضد التحرش المنتشر بشكل كبير في بعض الدول.

يذكر أن مسلسل وطن ع وتر في هذا العام حظي بإعجاب كبير من قبل المتابعين في ظل افتقار الدرما العربية والفلسطينية هذا الموسم إلى مثل هذه الأعمال الكوميدية الساخرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة العربية والاسلامية.