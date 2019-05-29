نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس عبر رابط موقع مديرية التربية...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، بعد أن اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية الترم الاول بنسبة نجاح بلغت 73.44% يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، هذا وطبقاً لما ورد عن أكثر من مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم في القليوبية، بأن امتحانات الشهادة الاعدادية سارت دون أن ترد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور حول صعوبتها، كما سارت عمليات التصحيح بدقة عالية لإعطاء كل طالب حقه، وسوف إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية لتكون متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية، من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، ثم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص والضغط على زر بحث، لتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية للطالب ودرجات جميع مواد الصف الثالث الاعدادي، كما يمكن للطالب معرفة المجموع الكلي للشهادة الاعدادية باحتساب النسبة المئوية من 140 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

أعلن موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن قرب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي، وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة التربية والتعليم بالمحافظة، يمكنكم متابعة النتيجة والحصول عليها فور ظهورها من الرابط التالي:

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هذا وسوف يواجه موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية ضغط شديد نظرا لإقبال الطلاب على معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية، وحتى يتم إظهار النتيجة يرجى إعادة المحاولة مرات عديدة، أو ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لمساعدتكم في الحصول على النتيجة.

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تظهر فقط عبر رابط موقعها الرسمي المرفق أعلاه، هذا كما سوف تقوم المديرية بإرسال كشوف درجات الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية إلى كافة الإدارات التعليمية في المدارس، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها خلال الـ24 ساعة التالية لظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي، في حال تعذر حصولهم على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في القليوبية.

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