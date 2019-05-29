شاهد: الحلقة 24 الرابعة والعشرين من خمسة ونص - بيان تفقد جونيور

فقدت بطلة خمسة ونص "بيان" نادين نجيم ابنها جونيور بعدما فقدته من القصر، في الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل خمسة ونص وركضت لتبحث عنه برفقة " جاد" معتصم النهار، كما ويشهد المسلسل صراعاً على السلطة والمال ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 24 الرابعة والعشرين من خمسة ونص هنـــــــــــا

يعترف جاد "معتصم النهار" بحبه لنادين نجيم "بيان" وذلك بعد مواقف رومانسية جمعت الطرفين، إضافة إلى الخلافات الأخيرة التي نشبت ما بين بيان وغمار أوقفت نبضات قلبها تجاهه، وبدأت تنتبه لنظرات "جاد" من حولها.

كما ونشب خلافاً عنيفاً في الحلقة السابقة من مسلسل خمسة ونص بين "بيان" نادين نجيم، وقصي خولي "غمار"، بسبب ترشحها للحزب في الانتخابات، ووقوفها بطريقه في إغلاق مشروعه "مكب النفايات"، مما يدفعها للخروج من البيت بطريقة سريعة ومعها ابنها الصغير.

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كما وتجتمع سوزان "رولا حمادة" مع قصي خولي "غانم" وتشرب معه كأس الانتصار، إلا أنه يخبرها بأن زوجته "النائب بيان" وقفت في طريقه وأغلقت مشروعه الاستثماري، إلا أن سوزان تبدي موقفاً جيداً مع "غمار"، وتحثه على إكمال مسيرته بعيداً عن زوجته بيان.

كما ويهدد قصي خولي "غمار" بيان "نادين نجيم" في الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل خمسة ونص بفيديو تم تصويره مع والدتها يبرز العلاقة السيئة ما بين "نادين نجيم" بيان ووالدتها، وحالة الجفاف التي وصلت لعلاقتهما بعدما تركتها في سن الطفولة بعد وفاة والدها وتزوجت بآخر.

يستمر "جاد" معتصم النهار بمرافقة "بيان" نادين نجيم في مشاويرها الخاصة، في الحلقة 24 الرابعة والعشرين من مسلسل خمسة ونص، وينصحها بالانفصال عن "غمار"، إلا أنها تقاطعه بتوضيح السبب الذي دفعه لذلك، إلا أنه أوضح لها أنها تستحق أفضل من "غمار" زوجاً،

ويشار إلى أن مسلسل "خمسة ونص" الذي تتصدر فيه نادين نسيب نجيم دور البطولة، برفقة قصي خولي ومعتصم النهار، يعرض على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية خلال أيام شهر رمضان 2019، كما وشاركت الفنانة "شيرين عبد الوهاب" بأغنية تتر المسلسل " يا بتفكر يا بتحس".