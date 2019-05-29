شاهد: مسلسل عذراء الحلة 24 بطولة شجون الهاجري – مسلسلات رمضان 2019

وسط حالة من الترقب التراجيدي ينتظر آلاف المتابعين لحظة عرض مسلسل عذراء الحلقة 24 بطولة شجون الهاجري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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وجاء في الحلقة 23 من مسلسل عذراء أنه بعد الحكم بالإعدام على عذراء لم تتمالك نفسها من الحزن والخوف، وفي نفس اللحظة مريم تعاتب نفسها علي خسارة القضية.

إلا أن المحامية مريم لم تستسلم بعد، حيث خطر ببالها موضوع الدية، وتحدثت مع أهل عذراء عن إمكانية قبول الدية وسيتعين عليهم السفر للجنوب لإتمام الأمر.

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ويوافق والدي عذراء في ظل أزمتها علي السفر لمحاولة إقناع والد بيومي المجني عليه للموافقة على الدية، لكن والد المقتول يريد الثأر لابنه.

وتتوجه مريم ووالدا عذراء في الحلقة 23 من مسلسل عذراء خلف والد بيومي ولكنه عرفهم على الفور وهنا ظل يصرخ في وجههم.

كما أخبرهم بأنه سيترك القانون في بلدهم يأخذ مجراه، مشددا على أنه لو لم يحدث ذلك لكان سيأخذ حقه بيده وطلب منهم المغادرة من أمام بيته على الفور.